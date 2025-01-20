В Зеленоградске намерены установить еще один подземный мусорный контейнер

В Зеленоградске намерены установить еще один подземный мусорный контейнер
Фото: пресс-служба администрации Зеленоградска
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В Зеленоградске запланировали установку ещё одного подземного мусорного контейнера. Соответствующая закупка на 2,66 млн рублей опубликована на портале Госзакупок.

Вместимость модуля должна быть не менее 1100 литров, грузоподъемность — не менее 1000 кг, а скорость подъема/опускания контейнера за счёт гидравлического подъемника — не более 45 секунд. Поставить и смонтировать оборудование подрядчик должен не позднее 21 мая текущего года.

Система подземных мусорных контейнеров (ранее они были установлены на улицах Ткаченко и Московской) заработала в курортном городе ещё в апреле прошлого года. Как сообщили «Новому Калининграду» в администрации муниципалитета, она хорошо себя зарекомендовала, поэтому было принято решение увеличить количество подобных контейнеров.

Отметим, что установка контейнеров была запланирована в рамках проекта «Янтарное ожерелье», разработанного в 2021 году и занявшего призовое место в общероссийском конкурсе по благоустройству малых городов. В настоящее время основные работы в рамках этого проекта в муниципалитете завершены.

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