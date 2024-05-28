Власти Зеленоградска планируют обновить тактильную плитку на улицах города

Администрация Зеленоградска ищет подрядчика на замену тактильной плитки на 11 улицах, ещё одну хотят оснастить этими указателями. Аукцион размещён на портале госзакупок.

Исполнителю работ за 60 дней, но не позже 24 сентября 2024 года предстоит обновить тактильную плитку на улицах Марины Расковой, Тургенева, Московской, Ткаченко, Саратовской, Пограничной, Октябрьской, Володарского, Большой Окружной и на Балтийском и 3-ем Московском переулках. Планируется также оснащение плиткой улицы Герцена. Работы проведут перед пешеходными переходами. Начальная (максимальная) цена контракта — 4,4 млн рублей. Подрядчика определят 5 июня.