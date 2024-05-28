Власти Зеленоградска планируют обновить тактильную плитку на улицах города

Власти Зеленоградска планируют обновить тактильную плитку на улицах города
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Госзакупки

Администрация Зеленоградска ищет подрядчика на замену тактильной плитки на 11 улицах, ещё одну хотят оснастить этими указателями. Аукцион размещён на портале госзакупок.

Исполнителю работ за 60 дней, но не позже 24 сентября 2024 года предстоит обновить тактильную плитку на улицах Марины Расковой, Тургенева, Московской, Ткаченко, Саратовской, Пограничной, Октябрьской, Володарского, Большой Окружной и на Балтийском и 3-ем Московском переулках. Планируется также оснащение плиткой улицы Герцена. Работы проведут перед пешеходными переходами. Начальная (максимальная) цена контракта — 4,4 млн рублей. Подрядчика определят 5 июня.

В конце ноября 2023 власти Калининграда презентовали журналистам отремонтированный бульвар на улице Соммера. Новшеством на аллее стала резиновая тактильная плитка, прикрученная к бетону саморезами. При попытке проверить на прочность одно из креплений смогли вытащить пальцами. «Посмотрим, как проживет. Пока это эксперимент, — пояснил председатель комитета городского хозяйства Вадим Борисов и, заметив выпавший саморез, добавил. — Эксперимент не удался как минимум в одном месте».

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