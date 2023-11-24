«Нам должно быть хорошо!»: как открывали бульвар на Соммера, который обещали сдать год назад (фото)

В Калининграде закончилась реконструкция пешеходной части улицы Соммера, которую выполнили в три этапа силами меняющихся подрядчиков. Самым нервным для городских властей стал третий этап, который как раз пришелся на момент санкционного конвейера и постепенного закрытия границ. В приемке благоустройства вместе с чиновниками мэрии и регионального правительства принял участие и корреспондент «Нового Калининграда».

«Все у нас прекрасно!»

О том, что улица будет готова к 15-20 ноября, глава администрации города Елена Дятлова сообщила еще в середине октября, но к указанному сроку подрядчик продолжал устранять замечания, и открытие на неделю отложили.

Впрочем, это далеко не первый перенос сроков — третий этап благоустройства, финансируемого по нацпроекту «Формирование комфортной городской среды», подрядчик (компания «Гала Строй») должен был завершить еще в октябре прошлого года, но с задачей он не справился, выполнив к моменту сдачи объекта всего 14% от общего объема работ. В итоге в октябре 2022 года власти Калининграда расторгли контракт, а новые торги с третьей попытки выиграла компания «Инпо» из Санкт-Петербурга (стоимость контракта составила 40,7 млн рублей).

До прибытия главы администрации Елены Дятловой на Соммера прибыл заместитель главы горсовета Олег Быков, благодаря которому жители успели выпустить пар. В ожидании первого лица они указывали депутату на следы от автомобильных колес на тротуарной плитке и газонах; рассказывали, где бы они поставили бетонные вазоны и столбики, чтобы пешеходную зону не уничтожили раньше времени; и «сдали» все точки, где по вечерам сидят «веселые компании».

Быков соглашался, озабоченно улыбался и украдкой посматривал на часы.

Появление Дятловой стало стремительным, и под ее напором жители смогли озвучить только самые незначительные претензии. С ходу им было обещано включение бульвара в вечернее и ночное патрулирование и мониторинг за заполняемостью урн.

«А так все у нас прекрасно! — воскликнула из толпы радостная пенсионерка. — Спасибо за улицу».

Депрессия для туристов

Не успела делегация сдвинуться с места, как кто-то из местных активистов решил сообщить, что теперь было бы неплохо сделать и капремонт фасадов. Тут же выяснилось, что некоторые из пятиэтажек, выходящих на бульвар облезлыми стенами, стоят в очереди на капремонт к 2042 году. «Туристы говорят, что наши дома у них депрессию вызывают», — сообщила одна из жительниц. «Я тоже обратила внимание, что дома здесь требуют приведения в порядок», — задумчиво изрекла заместитель министра строительства и ЖКХ Калининградской области Мария Куклева и неуверенно сообщила, что посмотрит, что можно сделать по поводу переноса сроков.

Дятлову же упоминание туристов, жалующихся на депрессию, возмутило. «Мы с вами город делаем не для туристов, а для себя. Поверьте мне, если будет нам хорошо, будет и туристам хорошо. Нам должно быть хорошо!» — бодро сообщали она.

Тут же чиновница решила жителей угомонить и дала понять, что «одновременно и мгновенно порядок во всех точках навести невозможно». Впрочем, реплика про депрессию имела и положительный эффект — Елена Дятлова пообещала, что в следующем году рядом с улицей Соммера приведут в порядок тротуары, ведущие к школе. «Меня уже сейчас можно обвинить в предвзятом отношении к вам, — обратилась она к собравшимся, — потому что на этой территории мы делаем благоустройство который год подряд. А тротуары — это мой незакрытый гештальт».

Когда же одна из пенсионерок попросила к домам у Соммера дополнительного внимания, так как «это вообще-то центр города», Елена Дятлова даже немного поморщилась. «Наши усилия нужны во многих частях города, — отреагировала она. — Люди не делятся на первый и второй сорт из-за места проживания. Люди, которые живут в Московском районе, они такие же».

Далее глава администрации и вовсе углубилась в философию урбанизма, сообщив, что хочет, «чтобы люди ночевали в квартирах, а жили в городе».

С этой фразы началась прогулка по бульвару.

Эксперименты и неудачи

Первым новшеством, за которое у журналистов зацепился глаз, оказались резиновые тактильные плиты, прикрученные к тротуарной плитке крупными саморезами. «Это уже не бетон, — с гордостью сообщила Дятлова. — Помните, как мы с вами говорили о том, что бетонная плитка рассыпается?»

Тем временем присевший на корточки представитель прессы вытащил пальцами один из саморезов и заметил, что система крепления довольно странная.

«Посмотрим, как проживет. Пока это эксперимент, — пояснил председатель комитета городского хозяйства Вадим Борисов и, заметив выпавший саморез, добавил. — Эксперимент не удался как минимум в одном месте».

Следы от шин на тротуарной плитке Борисов объяснил тем, что на бульваре уже применяют механизированную уборку (плитка на нее, по его словам, рассчитана), а рассыпанную на тротуарах землю — тем, что не везде смогли поставить экоборт. Впрочем, вопросы у Борисова к этим бортам есть. «Мы, наоборот, пытаемся от них уйти, — рассказал он главе администрации. — В новых проектах мы стараемся применять металлические бортики, а не пластиковые, как здесь. Это еще старый проект. Пластиковые не выдерживают, к сожалению, механизированной уборки и лопаются. Металлические (они у нас применяются у „Дома искусств“) дороже в несколько раз, но практичнее».

Оказалось также, что к моменту открытия улицы не успели установить дорожные знаки и нанести разметку на велодорожке. Все это, по словам Вадима Борисова, будет сделано примерно через неделю. Кроме того, до сих пор не утверждена схема дорожного движения (предполагается, что автомобилям можно будет передвигаться слева и справа от бульвара). Как уверяет главный коммунальщик города, бетонные вазоны недалеко от танка Т-34 установлены временно. «На сегодняшний момент есть несколько вариантов схемы, — пояснил чиновник. — Мы ждем решения ГИБДД. Один из вариантов предполагает круговое движение вокруг бульвара. Планируем, что до конца следующей недели какой-то вариант мы будем воплощать».

Есть и еще одно новшество улицы Соммера, которое жители смогут оценить не сразу, а чуть позже. Это USB-зарядки на скамейках. Пока пытаться ими воспользоваться бесполезно — устройства обещают подключить только после того, как будут установлены камеры «Безопасного города».

В конце экскурсии по улице Елена Дятлова напомнила, что на все три этапа реконструкции ушло 137 миллионов рублей (из них 50 миллионов городских). Третий этап, реализации которого ждали дольше всего, обошелся в 40,7 млн. По нынешним временам постоянного роста цен — «всего ничего».

Текст: Иван Марков, фото: Иван Марков, Юлия Власова / Новый Калининград