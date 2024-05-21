Люфт, море, пешеходы: как выглядит велодорожка «от косы до косы» до Приморья (фото)

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Строительство первой очереди велодорожки «от косы до косы», соединяющей Зеленоградск и посёлок Приморье, завершилось. По ней катались и во время работ. Сейчас реализуется вторая очередь велодорожки, которая протянется от Приморья до Балтийска. Корреспондент «Нового Калининграда» проехал весь веломаршрут от города кошек до Филинской бухты и оценил, в каком состоянии он находится сейчас.

Велодорожка «от косы до косы» тянется через зеленоградский променад. Её облюбовали абсолютно все: пешеходы, самокатчики, велосипедисты, туристические электромобили, похожие на африканские тук-туки. Ехать там довольно комфортно, даже несмотря на препятствия в виде зазевавшихся людей.

Первые проблемы начинаются на выезде из курортного города. Тот, кто внимательно следит за движением, заметит небольшое проседание тротуарной плитки, известной своей капризностью после некачественной установки. Эта проблема на полосе встречается довольно часто и на всём её протяжении, в особенности — по обочинам. В случае если начнётся дождь, придётся немного повилять рулём, чтобы объехать лужи на месте образовавшихся провалов. Где-то сквозь плитку проросла трава. На некоторых участках велодорожки чувствуется небольшая тряска — тут покрытие попросту пошло волнами. Особенно это ощущаешь возле пляжей, которых вдоль пути расположилось много. Иногда во время езды еле слышится звук, будто где-то бетон бьётся о тот же бетон. Что это за звук, выяснить удается не сразу: оказывается, во время движения на скорости тротуарная плитка будто «вылетает» из-под колёс. Для первых километров дорожки это не так характерно, как для нескольких отрезков полотна после Светлогорска.

Велодорожка идёт не монолитной полосой, а с перерывами. Впервые слезть с двухколёсного транспорта приходится за Малиновкой, чтобы пересечь реку Медвежью. Что помешало строителям и тут проложить путь, неясно. После похода по песку приходится высыпать его из своих кроссовок. Другое препятствие — отдыхающие и гуляющие. Для них велодорожка сродни городскому бульвару. Иногда даже молодые родители с колясками идут во всю ширь трассы. Особенно опасно становится, когда велосипедисты и гуляющие встречаются на опасных поворотах: первые — на скорости уезжают в траву, вторые — в шоке кричат на первых. Возле Куликово людей, идущих по дорожке, больше всего. «А как нам пройти к пляжу? Для велосипедов построили, а нам тротуар-то где? Так что давайте тесниться», — объясняет позицию отдыхающих женщина, идущая на пляж. Тут порой проще спешиться и преодолеть сотню-другую метров на своих двоих, чем пытаться объехать пешеходов. По пути можно любоваться шикарными видами, поскольку велодорожка тут проходит вдоль Балтийского моря.Тротуар для пешеходов появляется только после Янтарной игорной зоны. Там велосипедное полотно проходит рядом с дорогой на Заостровье и тянется до Комсомольской улицы Пионерского. Уже в городе на центральной улице оно резко превращается в велосипедную полосу, о чём говорят два знака, один из которых проглядывает через чёрный полиэтилен. Впрочем, полосы там по факту нет. Её демаркировали в июле 2023 года. Местных жителей не воодушевило введение из-за веломаршрута на Комсомольской одностороннего движения. Власти заявили, что на улице езда на велосипеде регламентируется положениями ПДД. Вот только сами велосипедисты не особо стремятся соблюдать правила и едут по тротуарам. Может, это следствие нахождения брусчатки на дороге, ведь в силу ширины колеса по улице невозможно проехать без легкой тряски.

В Пионерском велосипедисты впервые за весь маршрут видят люки на дорожке. Их много, и плитка вокруг некоторых попросту просела. Крышки от них доверия не вызывают: то и дело думаешь, как бы не провалиться в колодец. От конца города и до Светлогорска путь идёт без явных замечаний. Кажется, по своему состоянию участок велодорожки в посёлке Рыбное чуть ли не самый качественный — настолько приятно по нему ехать. Но сначала нужно разобраться, в каком направлении повернуть. Некоторые догадываются не сразу и автоматом едут не туда. На улице Рабочей в Пионерском есть развилка: от неё также идёт дорога к СНТ «Пограничное» и посёлку Зори. Велодорожка поворачивает как раз на неё, но нюанс в том, что таким образом доехать до Светлогорска можно только через трассу А-217. Та самая «от косы до косы» продолжается дальше по улице Рабочей, только к ней нужно пройти через две дороги, спешившись. Интересно, что она не обозначена там никаким знаком. Вот так и можно съехать с пути.

В самом Светлогорске начинаются приключения. На улице Ольховой небольшой участок длиной в несколько десятков метров решили переложить. Власти выделили небольшой проход для велосипедистов между дорожной полосой и бордюром. На этом препятствия не заканчиваются: через 5 минут велосипедистам приходится забираться по убитой плитке в гору. Хорошо, что хотя бы висит предупреждающий знак, а то энтузиастам бывает всё равно как ехать.

Спустя некоторое время дорожка выходит на улицу Ленина. Тут она снова превращается в велополосу, причём разметка в сочетании с дорожным знаком может запутать велопутешественников.

После Светлогорска полотно выходит на свои финальные километры. Тут тоже — провалы и трава сквозь плитку, хотя, казалось бы, эта дистанция — самая свежая в первой очереди велодорожки от Зеленоградска до Приморья. И вот здесь отчётливо слышится, как плитка будто готова вылететь из-под колёс велосипеда. И нет, это не стук резины о грани плитки — иначе его было бы слышно на всём маршруте, однако такое звуковое сопровождение появлялось далеко не всегда. Подобный люфт можно было услышать на свежеуложенной плитке на Фестивальной аллее в Калининграде.

В Приморье первая часть дорожки «от косы до косы» заканчивается, тут же возьмёт своё начало новый этап маршрута. На путь от Зеленоградска до Филинской бухты с остановками у нас ушёл почти весь день.

Некоторые встреченные нами в поездке велосипедисты велодорожкой оказались недовольны. «Точно можно сказать, что состояние далеко от нового, но [она] пользуется большим спросом. При этом на данный момент во многих местах уже просела плитка, иногда она „пляшет“ под колесами велосипеда. <> Кроме этого, хочется отметить, что велодорожками пользуются как пешеходы, так и велосипедисты, что затрудняет путь вторым и может создавать аварийные ситуации», — отзывается о состоянии полотна калининградка Мария.

Обратное мнение у её подруги Дарьи. Главная проблема велодорожки, по её словам, в другом: «Качество дороги хорошее, несмотря на то, что в некоторых местах она просела. Ехать было комфортно и удобно, кроме одного участка в Пионерском (улица Ольховая в Светлогорске, где идут работы, является продолжением улицы Рабочей в Пионерском — прим. „Нового Калининграда“), где дорожка пропала и пришлось ехать по тротуару и проезжей части, что довольно опасно и просто неудобно».

Строить велодорожку начали в 2019 году. В финансировании работ поучаствовал и Евросоюз, выделив деньги на проект в рамках приграничного сотрудничества Польши и России. По задумкам европейских и калининградских чиновников, маршрут должен пройти от Куршской косы до Балтийской. За такую протяжённость её неофициально прозвали велодорожкой «от косы до косы». После проведённого конкурса контракт на сумму в 342,7 млн рублей заключили с компанией «ДСП», связанной с депутатами городского совета Калининграда. Подрядчику предстояло выполнить первую часть веломаршрута по приморской рекреационной зоне до июня 2021 года. 36-километровое полотно должно было соединить между собой Зеленоградск (начало Куршской косы) и посёлок Приморье (Филинская бухта). Практически сразу со стартом строительства начали корректировать проектную документацию. В течение всего периода стоимость трассы неоднократно менялась, а сроки строительства сдвигались.



В понедельник, 20 мая, министр культуры региона Андрей Ермак рассказал «Новому Калининграду», что непосредственно строительство первой очереди дорожки завершилось, хотя и могут оставаться какие-то юридические моменты. «Физически первый этап, 36 километров, который шёл от кладбища в Зеленоградске до Приморья, — он завершён. По вопросу о документах — это надо у министерства инфраструктуры уточнить. Возможно, там есть какие-то претензии к подрядчику, доделки-переделки, подписания актов и так далее. <...> Работу по контракту строительства контролирует министерство инфраструктуры», — рассказал Ермак.

«Новый Калининград» направил информационный запрос в министерство инфраструктуры с целью уточнить, кто ответственен за состояние дорожки на каждом её участке и есть ли планы у властей по исправлению неровностей на полотне.

Сейчас строится второй этап велодорожки, который соединит посёлок Приморье и Балтийск. Им занимается также компания «ДСП», заключившая контракт на сумму в 995 млн рублей. Трасса протянется почти на 60 километров, её обещают построить в 2026 году.

Текст, фото, видео: Денис Шелеметьев / Новый Калининград