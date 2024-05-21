Люфт, море, пешеходы: как выглядит велодорожка «от косы до косы» до Приморья (фото)

Строительство первой очереди велодорожки «от косы до косы», соединяющей Зеленоградск и посёлок Приморье, завершилось. По ней катались и во время работ. Сейчас реализуется вторая очередь велодорожки, которая протянется от Приморья до Балтийска. Корреспондент «Нового Калининграда» проехал весь веломаршрут от города кошек до Филинской бухты и оценил, в каком состоянии он находится сейчас.
Велодорожка «от косы до косы» тянется через зеленоградский променад. Её облюбовали абсолютно все: пешеходы, самокатчики, велосипедисты, туристические электромобили, похожие на африканские тук-туки. Ехать там довольно комфортно, даже несмотря на препятствия в виде зазевавшихся людей.
Первые проблемы начинаются на выезде из курортного города. Тот, кто внимательно следит за движением, заметит небольшое проседание тротуарной плитки, известной своей капризностью после некачественной установки. Эта проблема на полосе встречается довольно часто и на всём её протяжении, в особенности — по обочинам. В случае если начнётся дождь, придётся немного повилять рулём, чтобы объехать лужи на месте образовавшихся провалов. Где-то сквозь плитку проросла трава. На некоторых участках велодорожки чувствуется небольшая тряска — тут покрытие попросту пошло волнами. Особенно это ощущаешь возле пляжей, которых вдоль пути расположилось много. Иногда во время езды еле слышится звук, будто где-то бетон бьётся о тот же бетон. Что это за звук, выяснить удается не сразу: оказывается, во время движения на скорости тротуарная плитка будто «вылетает» из-под колёс. Для первых километров дорожки это не так характерно, как для нескольких отрезков полотна после Светлогорска.
После Светлогорска полотно выходит на свои финальные километры. Тут тоже — провалы и трава сквозь плитку, хотя, казалось бы, эта дистанция — самая свежая в первой очереди велодорожки от Зеленоградска до Приморья. И вот здесь отчётливо слышится, как плитка будто готова вылететь из-под колёс велосипеда. И нет, это не стук резины о грани плитки — иначе его было бы слышно на всём маршруте, однако такое звуковое сопровождение появлялось далеко не всегда. Подобный люфт можно было услышать на свежеуложенной плитке на Фестивальной аллее в Калининграде.
В Приморье первая часть дорожки «от косы до косы» заканчивается, тут же возьмёт своё начало новый этап маршрута. На путь от Зеленоградска до Филинской бухты с остановками у нас ушёл почти весь день.
Некоторые встреченные нами в поездке велосипедисты велодорожкой оказались недовольны. «Точно можно сказать, что состояние далеко от нового, но [она] пользуется большим спросом. При этом на данный момент во многих местах уже просела плитка, иногда она „пляшет“ под колесами велосипеда. <> Кроме этого, хочется отметить, что велодорожками пользуются как пешеходы, так и велосипедисты, что затрудняет путь вторым и может создавать аварийные ситуации», — отзывается о состоянии полотна калининградка Мария.
Обратное мнение у её подруги Дарьи. Главная проблема велодорожки, по её словам, в другом: «Качество дороги хорошее, несмотря на то, что в некоторых местах она просела. Ехать было комфортно и удобно, кроме одного участка в Пионерском (улица Ольховая в Светлогорске, где идут работы, является продолжением улицы Рабочей в Пионерском — прим. „Нового Калининграда“), где дорожка пропала и пришлось ехать по тротуару и проезжей части, что довольно опасно и просто неудобно».
Строить велодорожку начали в 2019 году. В финансировании работ поучаствовал и Евросоюз, выделив деньги на проект в рамках приграничного сотрудничества Польши и России. По задумкам европейских и калининградских чиновников, маршрут должен пройти от Куршской косы до Балтийской. За такую протяжённость её неофициально прозвали велодорожкой «от косы до косы». После проведённого конкурса контракт на сумму в 342,7 млн рублей заключили с компанией «ДСП», связанной с депутатами городского совета Калининграда. Подрядчику предстояло выполнить первую часть веломаршрута по приморской рекреационной зоне до июня 2021 года. 36-километровое полотно должно было соединить между собой Зеленоградск (начало Куршской косы) и посёлок Приморье (Филинская бухта). Практически сразу со стартом строительства начали корректировать проектную документацию. В течение всего периода стоимость трассы неоднократно менялась, а сроки строительства сдвигались.
В понедельник, 20 мая, министр культуры региона Андрей Ермак рассказал «Новому Калининграду», что непосредственно строительство первой очереди дорожки завершилось, хотя и могут оставаться какие-то юридические моменты. «Физически первый этап, 36 километров, который шёл от кладбища в Зеленоградске до Приморья, — он завершён. По вопросу о документах — это надо у министерства инфраструктуры уточнить. Возможно, там есть какие-то претензии к подрядчику, доделки-переделки, подписания актов и так далее. <...> Работу по контракту строительства контролирует министерство инфраструктуры», — рассказал Ермак.
«Новый Калининград» направил информационный запрос в министерство инфраструктуры с целью уточнить, кто ответственен за состояние дорожки на каждом её участке и есть ли планы у властей по исправлению неровностей на полотне.
Сейчас строится второй этап велодорожки, который соединит посёлок Приморье и Балтийск. Им занимается также компания «ДСП», заключившая контракт на сумму в 995 млн рублей. Трасса протянется почти на 60 километров, её обещают построить в 2026 году.
Текст, фото, видео: Денис Шелеметьев / Новый Калининград
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