Власти назвали итоговую стоимость первой очереди велодорожки «от косы до косы»

Правительство Калининградской области назвало итоговую стоимость первой очереди велодорожки «от косы до косы», которая идёт от Зеленоградска до Филинской бухты. Ответ пришёл на информационный запрос «Нового Калининграда».

Строительство маршрута началось в 2019 году. Региональное правительство финансировало работы совместно с Евросоюзом, который выделил деньги в рамках приграничного сотрудничества России и Польши. Контракт на сумму более 300 млн рублей заключили с компанией «ДСП», которая сейчас строит вторую часть веломаршрута. В течение всего периода работ их стоимость неоднократно увеличивалась. Мининфраструктуры региона сообщило, что всего на создание первой очереди маршрута направили более 400 млн рублей.

«Подрядной организации за выполненные работы фактически оплачено 421 471 753,72 рублей», — говорится в ответе министерства.

Изначально реализовать проект планировали до июня 2021 года. В течение строительства срок сдачи велодорожки несколько раз сдвигался. Официально работы по строительству первой очереди, согласно данных властей, завершили с опозданием на полтора года.

«Фактически строительство 1-й очереди веломаршрута (от Зеленоградска до Приморья) закончилось в ноябре 2023 года. Юридически — в декабре 2023 года», — рассказали «Новому Калининграду» в мининфраструктуры региона.