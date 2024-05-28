Правительство рассказало, когда возобновится расчистка Литовского ручья

Правительство Калининградской области назвало сроки возобновления расчистки Литовского ручья. Об этом сообщает пресс-служба ведомства во вторник, 28 мая.

Власти отмечают, что проведению работ на данный момент мешают ограничения, связанные с нерестом рыб. Возобновить расчистку обещают по его окончании.

«В связи с обращениями жителей Калининграда в региональном минприроды проинформировали о сроках возобновления работ на водном объекте. Планируется, что к расчистке ручья приступят во второй половине июня после завершения нереста рыб», — говорится в релизе правительства области.

Отмечается, что подрядчик успел привести в порядок 500 метров русла от улицы Невского в сторону улицы Гагарина, откуда вывезли более 3,6 тыс. кубометров ила и мусора.

Расчистка Литовского ручья началась в декабре. Планируется, что в ходе работ приведут в порядок участок русла протяженностью 2,7 километров и изымут 17 903,85 м3 донных отложений. Также в процессе расчистки в случае выявления незаконных выпусков будет производиться их ликвидация. Ранее городские власти сообщали, что проблемы с Литовским ручьем во многом способствовали затоплению территории стадиона «Красная звезда». Выяснилось, что ручей шириной в три-четыре метра ближе к устью сужается до полутора метров.