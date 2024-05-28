Власти Калининграда: купаться в городских фонтанах нельзя

Власти Калининграда: купаться в городских фонтанах нельзя
Фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»
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Администрация Калининграда просит родителей поговорить со своими детьми о недопустимости купания в городских фонтанах. Обращение горвласти разместили в своём телеграм-канале.

«Фонтан — это гидротехническое сооружение, его острые конструктивные элементы могут серьёзно травмировать человека, электричество тоже может представлять опасность для купальщиков, — отмечают власти. — Фонтан — это не бассейн, вода в нём не очищается и циркулирует по замкнутому контуру, поэтому создаётся благоприятная среда для размножения болезнетворных бактерий и вирусов (гепатит А, кишечные инфекции, энтеровирусный менингит, герпес и глисты) особенно в жаркие дни». Кроме того, коммунальщики добавляют в воду химические вещества против «цветения», которые могут спровоцировать аллергическую реакцию.

«Если в жаркий день вам очень хочется отдохнуть на водоёме, то есть смысл поехать на один из семи официальных калининградских пляжей, расположенных на озере Пелавском, Шенфлиз, Карповском, Голубых озёрах и карьере „Мечта“, анализы воды на них показали, что она безопасна для купания», — заключили в администрации.



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