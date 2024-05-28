В Госдуме назвали причину сбоя в работе СДЭК

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Сбой в работе логистического оператора СДЭК вызван хакерской атакой. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн, пишет «Коммерсант».

В сообщении в Telegram-канале Хинштейн сослался на новость, в которой говорится, что ответственность за сбой взяла на себя хакерская группировка Head Mare. «Пишут, что компания делала бэкапы лишь раз в полгода, то есть данные о посылках за шесть месяцев могут быть утеряны», — написал депутат.

По мнению Хинштейна, мер, которые принимает СДЭК для решения проблемы, недостаточно. Компании следует раскрыть масштаб утечки и предоставить первые результаты внутренней проверки Роскомнадзору, считает он.

Ранее СДЭК сообщал, что обработка заказов была приостановлена 26 мая, и пообещал возобновить работу на следующий день. В настоящий момент компания обещает восстановить работу 29 мая. Однако во вторник, 28 мая, сбой затронул приложение и сайт оператора. Компания заявляла, что причиной остановки работы стал технический сбой.


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