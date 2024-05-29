Беспрозванных выделил деньги на выкуп земель под вторую очередь велодорожки

Беспрозванных выделил деньги на выкуп земель под вторую очередь велодорожки
Фото: Денис Шелеметьев / Новый Калининград
Все новости по теме: Строительство велодорожек

Врио губернатора Калининградской области Алексей Беспрозванных распорядился выделить средства на выкуп частных земель для строительства второй очереди велодорожки «от косы до косы». Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно представленным данным, Агентству по имуществу выделяются 90 млн рублей «на реализацию в срок до 31 декабря 2024 года мероприятий по изъятию для государственных нужд Калининградской области земельных участков, находящихся в пользовании третьих лиц или частной собственности». Выкупать собираются земли, на которых развернут строительство второй очереди велосипедной дорожки по приморской рекреационной зоне.

Накануне мининфраструктуры региона рассказало, что работы на первом этапе веломаршрута «от косы до косы» фактически и юридически завершились с отставанием в два с половиной года. Итоговая стоимость участка перевалила за сумму в 420 млн рублей. В середине мая корреспондент редакции Денис Шелеметьев проехал путь от Зеленоградска до Филинской бухты по первой очереди приморской велосипедной дорожки. На маршруте он заметил многочисленные провалы покрытия, местами полотно «поплыло». При этом везде ощущался люфт плитки и создавалось впечатление, что она готова «выпрыгнуть» из-под колес. В министерстве развития инфраструктуры региона заявили, что проблемы с полотном связаны с попаданием влаги в основание из песка и проездом автомобилей по велодорожке.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter