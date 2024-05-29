Беспрозванных выделил деньги на выкуп земель под вторую очередь велодорожки

Врио губернатора Калининградской области Алексей Беспрозванных распорядился выделить средства на выкуп частных земель для строительства второй очереди велодорожки «от косы до косы». Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Согласно представленным данным, Агентству по имуществу выделяются 90 млн рублей «на реализацию в срок до 31 декабря 2024 года мероприятий по изъятию для государственных нужд Калининградской области земельных участков, находящихся в пользовании третьих лиц или частной собственности». Выкупать собираются земли, на которых развернут строительство второй очереди велосипедной дорожки по приморской рекреационной зоне.Накануне мининфраструктуры региона рассказало, что работы на первом этапе веломаршрута «от косы до косы» фактически и юридически завершились с отставанием в два с половиной года. Итоговая стоимость участка перевалила за сумму в 420 млн рублей. В середине мая корреспондент редакции Денис Шелеметьев проехал путь от Зеленоградска до Филинской бухты по первой очереди приморской велосипедной дорожки. На маршруте он заметил многочисленные провалы покрытия, местами полотно «поплыло». При этом везде ощущался люфт плитки и создавалось впечатление, что она готова «выпрыгнуть» из-под колес. В министерстве развития инфраструктуры региона заявили, что проблемы с полотном связаны с попаданием влаги в основание из песка и проездом автомобилей по велодорожке.