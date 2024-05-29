Беспрозванных выделил деньги на выкуп земель под вторую очередь велодорожки

Врио губернатора Калининградской области Алексей Беспрозванных распорядился выделить средства на выкуп частных земель для строительства второй очереди велодорожки «от косы до косы». Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно представленным данным, Агентству по имуществу выделяются 90 млн рублей «на реализацию в срок до 31 декабря 2024 года мероприятий по изъятию для государственных нужд Калининградской области земельных участков, находящихся в пользовании третьих лиц или частной собственности». Выкупать собираются земли, на которых развернут строительство второй очереди велосипедной дорожки по приморской рекреационной зоне.