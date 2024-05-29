Исследование: китайские марки ноутбуков не смогли обогнать Apple в Калининграде

Компания Apple сохраняет лидерство в категориях ноутбуков и планшетов на рынке Калининграда. Динамику продаж на платформе «Авито» с марта 2024 года относительного аналогичного периода прошлого года изучили аналитики сервиса.



На долю Apple приходится 38% продаж всех планшетов на «Авито» в Калининграде. В основном это б/у устройства, средняя цена такого — 18 000 рублей. При этом новые планшеты этого бренда в среднем покупали за 43 000 рублей, их продажи год к году выросли на 51%.Вторую строчку занимает Samsung с долей 11%. Топ-3 замыкает Xiaomi с долей в 7%.

Продажи новых планшетов выросли с весны прошлого года на 60%. Лидеры роста в сегменте новых устройств — Xiaomi (56%) и Umilio (более, чем в 20 раз).

В сегменте ноутбуков на долю Apple приходится 19% продаж. Средняя цена б/у устройства — 41 000 рублей, нового — 111 000 рублей. Большая часть сделок приходится на бывшие в использовании устройства, однако активнее растут продажи новых ноутбуков бренда. На втором месте — ASUS с долей 16%. Третью строчку в рейтинге самых продаваемых брендов ноутбуков занимает Lenovo с долей 15%. Его продажи за год выросли в два раза.

В I квартале 2024 года компания Apple лидировала также по доле продаж новых смартфонов в Калининграде с результатом 73%.