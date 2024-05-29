Подрядчик приступил к реконструкции очистных сооружений в Янтарном

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Подрядчик приступил к реконструкции очистных сооружений в Янтарном. Об этом глава городского округа Артур Крупин сообщил в прямом эфире ЦУР 29 мая.

«Это важный инфраструктурный проект, который мы реализуем на территории Янтарного городского округа совместно с „Водоканалом“ и нашими коллегами из министерства сельского хозяйства», — отметил Крупин. Он также напомнил, что реконструкция проводится в рамках программы комплексного развития сельских территорий.

На работы выделили более 507 млн рублей. Контракт власти заключили с АО «Стройтрансгаз». Работы необходимо завершить до конца 2025 года.

Проектом предусмотрено строительство канализационных очистных сооружений производительностью две тысячи кубометров в сутки на улице Лесной. На территории запланированы административное здание модульного типа и ещё четыре строения, блок биологической очистки, а также площадка мусоросборников.

Проект строительства канализационных очистных в Янтарном был готов осенью прошлого года. Как сообщал Крупин, на него было получено три отрицательных заключения экспертизы, в результате чего пришлось изменять технологию очистки. По словам чиновника, замечания касались «конструктивов, электрики и даже подъездных путей».

Нынешние сооружения в Янтарном не справляются со своей задачей, и основной объём стоков попадает в Балтийское море. Экс-губернатор Николай Цуканов обещал в отчёте о своей работе за 2014 год, что очистные сооружения в посёлке будут построены в 2016-2017 годах.

В рамках программы комплексного развития сельских территорий также проводится капитальный ремонт дома культуры в Янтарном. Его подрядчик должен завершить к лету 2025 года. Для творческих и спортивных коллективов посёлка на средства той же программы недавно приобрели микроавтобус.

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