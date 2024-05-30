Ремонт Янтарной мануфактуры на ул. Портовой в Калининграде откладывается

Ремонт Янтарной мануфактуры на ул. Портовой в Калининграде откладывается
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
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Музей янтаря в марте 2024 года получил положительное заключение экспертизы на работы в своей части исторического здания Янтарной мануфактуры на ул. Портовой в Калининграде, однако руководство музея решило синхронизировать работы с Музеем Мирового океана, который владеет второй частью объекта. Проект Музея Мирового океана в настоящее время проходит корректировку, подготовку обновленной документации планируется завершить до конца года, сообщили в ММО.

Директора двух музеев — руководитель Музея Мирового океана Денис Миронюк и директор Музея янтаря Константин Петунин — провели совместное выездное совещание по вопросам реконструкции здания. «Руководители обсудили возможные совместные действия и согласились, что работы на двух корпусах лучше проводить синхронно», — сообщили в музее. По словам Дениса Миронюка, «залог успеха в этом случае — комплексный подход, совместная работа», он также выразив надежду на участие в одной из федеральных программ.

Бывшая Янтарная мануфактура является объектом культурного наследия. В ведении Музея Мирового океана находится часть здания на ул. Серпуховской, 1; корпус в духе итальянского ренессанса на ул. Портовой передан областному Музею янтаря.

Ранее экс-директор Музея Мирового океана Светлана Сивкова, в настоящее время являющаяся президентом учреждения, сообщила о необходимости корректировки проектно-сметной документации, чтобы адаптировать ее под обновленный перечень задач. В частности, Музей решил отказаться от обустройства в здании специального бассейна для подготовки специалистов по работе с предметами морской археологии. Было принято решение использовать помещения на ул. Серпуховской для расширения площадей фондохранилища, также там планируется разместить историко-культурный центр «Морское собрание», который создается для научно-просветительских целей, в том числе, встреч морских клубов.

В Музее Мирового океана напомнили, что корпуса Янтарной мануфактуры были возведены в конце XIX-начале XX вв. Мануфактура представляла собой комплекс разновременных зданий, объединенных в одно, где размещались административные и складские помещения, предприятия по переработке янтаря с сортировочными и прессовочными цехами. После Великой Отечественной войны в корпусах расположилось общежитие Министерства обороны РФ и автобронетанковая служба Балтийского флота. Воинскую часть законсервировали в 2006 году, общежитие расселили в 2009 году. В настоящее время корпус на ул. Серпуховской, 1, находящийся в ведении Музея Мирового океана, находится под охраной. На территории размещены экспозиционные площади и реставрационные мастерские.


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