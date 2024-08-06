Беспрозванных попросил Минкульт поддержать реконструкцию «Янтарной мануфактуры»

Беспрозванных попросил Минкульт поддержать реконструкцию «Янтарной мануфактуры»
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
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Алексей Беспрозванных попросил федеральное Министерство культуры поддержать финансированием проект реконструкции исторического здания «Янтарная мануфактура» в Калининграде. Врио губернатора рассчитывает «синхронизировать процессы по реконструкции со стороны федерального учреждения и регионального» в случае, если проект будет поддержан. Об этом сообщает пресс-служба правительства Калининградской области.

«Проект и смета реконструкции здания под музейные пространства прошли госэкспертизу в марте этого года. Согласно заключению, стоимость работ составляет чуть более 595 миллионов рублей», — отчитался Беспрозванных на рабочей встрече с министром культуры России Ольгой Любимовой.

В ведении Музея Мирового океана находится часть здания «Янтарной мануфактуры» на ул. Серпуховской, 1. Корпус на ул. Портовой передан областному Музею янтаря.

Ранее экс-директор Музея Мирового океана Светлана Сивкова, в настоящее время являющаяся президентом учреждения, сообщила о необходимости корректировки проектно-сметной документации, чтобы адаптировать ее под обновленный перечень задач. В частности, Музей решил отказаться от обустройства в здании специального бассейна для подготовки специалистов по работе с предметами морской археологии. Было принято решение использовать помещения на ул. Серпуховской для расширения площадей фондохранилища, также там планируется разместить историко-культурный центр «Морское собрание», который создается для научно-просветительских целей, в том числе, встреч морских клубов.

Музей янтаря в марте 2024 года получил положительное заключение экспертизы на работы в своей части исторического здания Янтарной мануфактуры на ул. Портовой в Калининграде, однако руководство музея решило синхронизировать работы с Музеем Мирового океана, который владеет второй частью объекта. Проект Музея Мирового океана в настоящее время проходит корректировку, подготовку обновленной документации планируется завершить до конца года.

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