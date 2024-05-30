Дятлова: у новых автобусов ЛиАЗ выявлены проблемы с кондиционерами

Дятлова: у новых автобусов ЛиАЗ выявлены проблемы с кондиционерами
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
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Часть автобусов ЛиАЗ, поставленных в Калининград, приходится менять на старые МАЗы из-за выявления поломок. Об этом в четверг, 30 мая, во время рабочего выезда сообщила глава администрации Калининграда Елена Дятлова.

«Существуют детские болезни у транспортных средств, которые мы получили, — сообщила Дятлова. — Мы это поймали, когда вовсю заработали кондиционеры. Сегодня завод-изготовитель имеет часть ЗИПов (запасные части, инструменты и принадлежности — прим. „Нового Калининграда“) на территории нашего города, имеет бригады, которые устраняют данные поломки. Это не оплачивается из средств бюджета Калининграда. Всегда, когда мы получаем новую технику, мы снимаем те или иные детские болезни. Все будет отремонтировано и снова вернется в строй».

По словам Дятловой, у новых автобусов большая часть проблем именно с кондиционерами, а выявленные ранее проблемы с гидравликой уже устранены.

Ранее руководитель предприятия «Калининград-ГорТранс» Владимир Фомин сообщал «Новому Калининграду», что в некоторых автобусах ЛиАЗ двери не открывались во время остановок, а у части транспорта водитель на остановке опускал пол, после чего автобус не мог вернуться в исходное положение.

На заводе-изготовителе по этому поводу пояснили, что выявленный некомплект у поставленных в Калининград автобусов ЛиАЗ не является конструктивным и будет оперативно устранен.

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