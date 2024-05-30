Власти Светлогорска уточнили, когда возобновит работу канатная дорога

После длительного перерыва в Светлогорске возобновляет работу канатная дорога. Об этом сообщается на странице муниципалитета «ВКонтакте».

«Наши жёлтые вагончики с 1 июня будут рады прокатить вас к морю и обратно. График работы — ежедневно с 9:00 до 21:00 без выходных. Стоимость проезда осталась прежней: 50 рублей — обычный билет, 20 рублей — льготный», — сообщили власти Светлогорска.



Подробности по тарифам можно узнать также на кассе канатной дороги. При этом следует учитывать, что, спустившись по канатной дороге, можно будет попасть только на пляж, так как работы на променаде ещё продолжаются.

Напомним, в начале октября Светлогорская канатная дорога приостановила работу. Решение было связано со строительным работами, ведущимися на городском пляже.