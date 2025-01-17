Светлогорскую канатную дорогу отправляют на плановый ремонт до конца февраля

Светлогорскую канатную дорогу отправляют на плановый ремонт до конца февраля
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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В Светлогорске канатная дорога закрывается на планово-предупредительный ремонт. Как сообщает администрация муниципалитета в своём официальном паблике «ВКонтакте», успеть прокатиться можно до 20 января, после чего она «уйдёт в месячный отпуск» до 21 февраля.

В течение четырёх недель будет проверяться состояние оборудования, пройдёт разборка и сборка замков кабинок, также проверку и ремонт пройдут тормозные системы, редукторы и т.д..

Отметим, что в 2024 году закрытие «канатки» было более длительным. Работа была приостановлена в октябре 2023 года и возобновлена лишь 1 июня 2024-го. Такое решение было связано со строительным работами, ведущимися на городском пляже.

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