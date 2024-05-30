Власти Калининграда начали борьбу с ненормативными заборами вокруг жилых домов (фото)

В Калининграде объявлена борьба с ненормативными заборами и ограждениями вокруг индивидуальных и многоквартирных жилых домов, а также с незаконным озабориванием муниципальной земли. Об этом в четверг, 30 мая, заявила глава администрации города Елена Дятлова. В качестве примера ненормативного забора чиновница привела бетонную ограду вокруг дома № 25 на улице Береговой.



«Нужно выставлять заборы в границах земельных участков, нужно делать правильные заборы. А какой у нас правильный забор?» — обратилась она к подчиненным.

«Прозрачный, высота 160 сантиметров», — отреагировали сотрудники мэрии.

«Это то, что мы должны делать. Если Калининград наш дом, то мы должны видеть другое. Это то поручение, которое я дам обязательно, когда мы вернемся, — заметила Дятлова. — Зеленые насаждения, заборы, фасады домов формируют архитектурный облик города. Мало того, что нам это не нравится, есть еще и правила благоустройства, которые являются законом, а он должен действовать в Калининграде».

По словам главы администрации, комитет займется понуждением к понижению заборов по той же схеме, по которой он боролся с бесхозными автомобилями на городских улицах.

«Сначала они делают предупреждение, выявляют собственника, общаются, устанавливают срок, чтобы собственник самостоятельно все сделал. В случае, если в установленный срок перенос не происходит, будет понуждение в судебном порядке. Это длительная процедура, мы всю статистику дадим», — добавила Дятлова.