Дятлова — о «страшных» заборах в Калининграде: «Мы нормы приняли слишком поздно» (фото)

Работа с ненормативными заборами в Калининграде уже ведётся, однако этот процесс был запущен слишком поздно. Такое мнение высказала корреспонденту «Нового Калининграда» в четверг, 7 ноября, глава администрации города Елена Дятлова в ходе рабочего выезда.

«Подпункт о заборах мы ввели в нормативку не так давно, — пояснила Дятлова. — Так как закон обратной силы не имеет, то с заборами мы начинаем работать от момента принятия норм. Это о том, какие страшные заборы и какими они должны быть. Оттого, что мы эти нормы приняли поздно, мы имеем то, что имеем. Но вы правы абсолютно, будем с ними работать».

Речь о заборах зашла в ходе осмотра строящихся тротуаров на улице Художественной, соединяющей улицы Бассейную и Воздушную. Дело в том, что вдоль улицы Художественной тянутся сплошные заборы, которых, согласно подпункту № 6 «Правил благоустройства» (редакция от 30 июня 2021 года), быть не должно.

В частности, этот пункт сообщает, что «на территориях жилого, общественно-делового, общественно-жилого, рекреационного назначения запрещается установка глухих (не просматриваемых насквозь) ограждений», а их высота не должна превышать 1,6 метра «за исключением случаев, установленных действующим законодательством».

Напомним, что борьбу с ненормативными заборами и ограждениями вокруг индивидуальных и многоквартирных жилых домов Елена Дятлова объявила ещё в конце мая этого года. По словам главы администрации, комитет займется понуждением к понижению заборов по той же схеме, по которой он боролся с бесхозными автомобилями на городских улицах.