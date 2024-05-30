Путин наградил президента калининградского музея орденом Александра Невского

Президент России Владимир Путин наградил орденом Александра Невского президента калининградского Музея Мирового океана Светлану Сивкову. Об этом в четверг, 30 мая, сообщила пресс-служба учреждения.

«Президент «Музея-заповедника „Музей Мирового океана“ Светлана Сивкова награждена орденом Александра Невского за вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность. Награду вручил лично Президент Владимир Путин. Церемония вручения высших государственных наград Российской Федерации состоялась сегодня (30 мая — прим. „Нового Калининграда“) в Екатерининском зале Кремля», — говорится в релизе.

Светлана Сивкова возглавляла Музей Мирового океана с момента его создания в 1990 году до апреля 2024. Она была доверенным лицом Владимира Путина на выборах президента РФ 2012 года. Награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, имеет звания «Заслуженный работник культуры Российской Федерации» и «Почетный гражданин Калининграда», Лауреат госпремии РФ в области литературы и искусства.

При руководстве Сивковой началось строительство корпуса-шара музея «Планета Океан». Сейчас его заказчиком выступает подведомственная федеральному Минстрою публично-правовая компания «Единый заказчик в сфере строительства». В конце января сроками строительства объекта заинтересовался во время визита в регион Владимир Путин. В ответ губернатор Антон Алиханов пообещал, что корпус будет введен в эксплуатацию в 2024 году. Светлана Сивкова ранее называла процесс по строительству «Планеты Океан» мучением, а также сообщала, что не знает, ускорился бы процесс, если бы музей был заказчиком объекта.