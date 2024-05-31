На пляже Витланда обещают оборудовать спасательный пост

Пляж на Витланде, расположенный в десяти километрах от Балтийска, обещают оборудовать спасательным постом. Предложение об этом поступило от начальника отдела ГИМС Балтийска Сергея Константинова во время рабочей поездки министра культуры и туризма Андрея Ермака накануне открытия купального сезона.



«Все происшествия в нашем Балтийском городском округе происходят там, — заявил Константинов. — В прошлом году там утонуло два человека, в позапрошлом — три человека. Зона отдыха там есть, а пост не оборудован».

«Вопрос абсолютно по делу, — отреагировал на предложение Андрей Ермак. — У нас было заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, и Алексей Сергеевич Беспрозванных на эту тему как раз активно попросил обратить внимание, именно на Витланд. Мне кажется, администрации надо подумать. Витланд, на мой взгляд, очень серьезная точка, народ туда едет с удовольствием, пляж там хороший, есть зона отдыха. Подумайте над созданием там пляжа: благоустроенного, с безопасностью, со спасательным постом, посчитайте, сколько средств нужно на это».

Министр добавил, что к 1 июня спасательный пост на Витланде не откроется, но сделать это нужно хотя бы к концу месяца.