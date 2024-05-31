Власти заявили о невозможности дополнительных вагонов для велосипедов в поездах

Власти заявили о невозможности дополнительных вагонов для велосипедов в поездах
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Пригородные железнодорожные перевозки

Введение дополнительных вагонов для велосипедистов в пригородных поездах невозможно. Об этом «Новому Калининграду» в пятницу, 31 мая, сообщил областной министр по культуре и туризму Андрей Ермак.

Он рассказал, что такое решение долго обсуждали во время запуска поездов в Краснолесье. Планы не сбылись из-за ограничений на тип состава, который «может быть в двух- или трехвагонном исполнении». При отведении одного из них для транспортных средств значительно сокращается количество человек, которые могут доехать до посёлка на востоке региона.

«Они все, люди, готовы путешествовать прямо с велосипедами, многие готовы брать велосипеды прямо на месте в аренду и не занимать место в поезде, поэтому здесь вопрос компромисса. На мой взгляд, самым таким оптимальным решением является поехать без своего велосипеда и взять его в аренду на месте. Это актуально не только для Краснолесья, это актуально для любой локации Калининградской области, куда люди едут для того, чтобы покататься на велосипедах», — заявил Ермак.

Министр отметил, что для таких случаев в городах региона создаётся прокатная инфраструктура. Если калининградцы хотят ехать со своим велосипедом, то им следует занимать места в поездах пораньше. Это же касается и поездов приморского направления. «Сделать целый отдельный вагон [для этого] — ну, это просто очень дорого и для железной дороги, и для правительства, которое субсидирует эту перевозку (багаж — прим. „Нового Калининграда“)», — резюмировал Ермак.

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