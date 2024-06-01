Калининградской области выделили допфинансирование на туристическую отрасль

Калининградская область вошла в число регионов, которые получат дополнительное финансирование (общая сумма 4,4 млрд рублей) на создание инфраструктуры, обеспечивающей работу туристических кластеров. О подписании такого распоряжения Михаилом Мишустиным сообщает официальный телеграм-канал Правительства РФ.



«За счет выделенных средств будет достроена велодорожка, проходящая вдоль балтийского побережья от Куршской косы до Балтийской косы в Калининградской области. Работа идет в рамках федерального проекта „Развитие туристической инфраструктуры“», — говорится в сообщении.

Кроме Калининградской области допфинансирование получат Республика Адыгея, Карачаево-Черкесская и Чеченская Республики, Хабаровский край, а также Оренбургская и Тверская области.

29 мая сообщалось, что врио губернатора Калининградской области Алексей Беспрозванных распорядился выделить средства на выкуп частных земель для строительства второй очереди велодорожки «от косы до косы». Согласно опубликованным данным, Агентству по имуществу выделяются 90 млн рублей «на реализацию в срок до 31 декабря 2024 года мероприятий по изъятию для государственных нужд Калининградской области земельных участков, находящихся в пользовании третьих лиц или частной собственности».

Накануне мининфраструктуры региона рассказало, что работы на первом этапе веломаршрута «от косы до косы» фактически и юридически завершились с отставанием в два с половиной года. Итоговая стоимость участка перевалила за сумму в 420 млн рублей.