Исследование: жители региона тратят на отдых с детьми в среднем 76 тыс. рублей

Жители Калининградской области готовы потратить на отдых с детьми в среднем 76 тыс. рублей. Это немного выше средних данных по стране (73 тыс.). К такому выводу пришли аналитики сервиса «Авито Путешествия».



Они также подсчитали среднюю стоимость посуточной аренды жилья в регионе. Квартиру в мае можно было снять за 3000 рублей в сутки. Предложение в этом сегменте выросло с апреля на 16%. Посуточная аренда загородной недвижимости обходилась в среднем в 7000 рублей. Объявлений о сдаче «загородки» за месяц стало больше на 10%.

Согласно результатам исследования «Авито Путешествий», больше половины россиян (51%) обычно путешествуют с детьми. Среди них 80% планируют пляжный отдых на морских курортах или у других водоемов, 37% едут за культурным обогащением на экскурсии, выставки и в исторические места, а 26% голосуют за активное времяпрепровождение: спорт, походы и экстрим.

«При выборе объекта размещения главным фактором для россиян является стоимость аренды. Чуть менее важны расположение, отзывы других гостей и внешний вид объекта. По совокупности этих параметров две трети отдыхающих с детьми в качестве одного из вариантов рассматривают частный дом или квартиру.», — прокомментировал руководитель направления «Авито Путешествия» Артем Кромочкин.

В онлайн-опросе сервиса приняли участие 10 тыс. россиян в возрасте от 18 лет. Исследование было проведено в мае. В него попали регионы, в которых количество предложений по каждой из категорий более 30 объектов.

Стоимость среднесрочной аренды загородной недвижимости в Калининградской области составляет в среднем 146,2 тыс. рублей в месяц.