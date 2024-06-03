Фонд «Верю в чудо»: проблемы с авиаперевозками осложняют лечение больных детей

В Калининградской области есть проблемы с авиаперелетами больных детей на лечение и консультации в федеральные центры. Как рассказала в интервью «Новому Калининграду» руководитель благотворительного фонда «Верю в чудо» София Лагутинская, Социальный фонд оплачивает только жд-перевозки.



Лагутинская рассказала, что государство оплачивает авиаперелёты только одной категории детей — тем, кто проходит активное лечение в области онкогематологии и иммунологии. «Например, если ребёнок направляется на химиотерапию в федеральный центр, врач указывает в выписке необходимость авиаперелёта, Фонд оплатит такой перелёт. Однако в других случаях, будь то диагностика, лучевая терапия или консультации, билеты предоставляются только на железнодорожный транспорт», — рассказала она.

При этом, по словам руководителя фонда, зачастую отправить жд-транспортом детей в федеральные центры практически невозможно. «В нашем эксклавном регионе отправлять детей с тяжёлыми заболеваниями поездом часто бывает не просто трудно, но и невозможно для некоторых. К тому же есть семьи, оказавшиеся в сложных социальных условиях, например, если родитель объявлен банкротом, ему может быть запрещено покидать регион, или нет загранпаспорта», — пояснила она.

Средства на покупку авиабилетов приходится собирать за счёт благотворительных сборов. При этом что касается субсидированных авиабилетов, их остаётся очень мало, даты не всегда совпадают с временем госпитализации. Это создаёт дополнительные сложности, так как семье в случае покупки таких билетов приходится искать жильё на несколько дней.

«Я считаю, что это ущемление прав наших детей. Нам нужно искать пути решения, чтобы обеспечить всем нуждающимся доступ к необходимой диагностике, лечению, восстановительному сопровождению независимо от их местоположения или социального статуса. Это вопрос не только логистики, но и гуманности, ведь за каждым таким случаем стоит жизнь ребёнка», — считает София Лагутинская.

«Новый Калининград» направил запрос в Социальный фонд.