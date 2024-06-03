На ж/д дублере Двухъярусного моста завершили монтаж коммуникационных каналов (фото)

В Калининграде завершен монтаж коммуникационных каналов между башнями русловых опор ж/д дублера Двухъярусного моста. Как сообщает пресс-служба правительства Калининградской области со ссылкой на представителей группы компаний «Бамтоннельстрой-Мост», монтаж осуществлялся при помощи баржи и двух кранов большой грузоподъемности.



«Внутри конструкций будут проложены инженерные коммуникации, которые будут обеспечивать как подъем пролетного строения, так и работоспособность всего железнодорожного моста», — поясняет пресс-служба.

Сами коммуникационные каналы (мосты) были поданы к месту производства работ на барже, которую развернули поперек реки (на это время был временно перекрыт судовой ход по Преголе).

«Монтаж выполнялся с помощью двух кранов грузоподъемностью по 260 тонн, — поясняет гендиректор ООО «СК „Мостотрест“ (входит в ГК „Бамтоннельстрой-Мост“) Евгений Надточий, — расположенных на разных берегах. В проектное положение мосты устанавливаются на специальные опорные части и антисейсмические анкеры, с учетом семибалльной сейсмичности района».

Длина железнодорожного моста, как уточняется, 237,3 метра. Она включает в себя четыре опоры, три металлических пролётных строения со сквозными фермами с ездой понизу. Центральный пролет является судоходным c подмостовым габаритом 50 на 28 метров.

Напомним, Двухъярусный мост должны заменить железнодорожный и автомобильный дублёры. Первый планировали сдать в июне 2024 года, второй — в октябре 2025. Общая стоимость контрактов составляет более 23 млрд рублей. На обоих объектах работает один подрядчик — АО «Бамтоннельстрой-мост». В январе готовность автомобильного путепровода составляла 22,5%.

