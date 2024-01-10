Облвласти сообщили о степени готовности автомобильного дублера двухъярусного моста

Все новости по теме: Строительство дублёров двухъярусного моста

Готовность автомобильного дублера двухъярусного моста составляет 22,5%. Об этом сообщает областное министерство развития инфраструктуры.

Конструктивно автомобильный дублер двухъярусного моста должен включать в себя восемь опор и три пролета, центральный из которых должен быть оснащен подъемным механизмом, что должно обеспечить возможность навигации по реке. Предполагаемая длина строящегося путепровода составляет 380 метров.

Напомним, вместо двухъярусного моста в Калининграде строят два новых: автомобильный и железнодорожный. Высота опор-башен одного из сооружений составит более полусотни метров. В апреле строители завершили установку свай на опорах железнодорожного моста. Автомобильный путепровод должны ввести в эксплуатацию в 2025 году. 

Общая стоимость контрактов составляет более 23 млрд рублей. На обоих объектах работает один подрядчик — АО «Бамтоннельстрой-мост».



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