Власти выдали разрешение на строительство комплекса апартаментов в Балтийске

Министерство градостроительной политики Калининградской области выдало разрешение на строительство комплекса апартаментов в Балтийске. Соответствующее решение опубликовано на сайте ведомства.

Возведение зданий апарт-отеля планируется разместить на расстоянии в 600 метров от береговой линии на участке с кадастровым номером 39:14:010430:396. Двухэтажный комплекс построят между Гвардейским бульваром и переулком Роз на площади в 225 кв. м, разрешение выдано физическому лицу, данные которого не раскрываются. Документ действует до 20 мая 2027 года.