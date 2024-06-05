На ремонт перекрёстка ул. Майской и Партизана Железняка выделили 17 млн рублей (фото)

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Фото: Мария Власенкова / Новый Калининград

На реконструкцию перекрёстка улиц Майской и Партизана Железняка выделили порядка 17 млн рублей. Соответствующее постановление опубликовали на сайте администрации Калининграда.

Протяжённость дорожного полотна, подлежащего ремонту, — 120 метров. Работы планируют провести в 2024 — 2025 годах. На проект выделено 1,9 млн рублей.

В марте горвласти сообщали о планах капитально отремонтировать ул. Майскую «на всём протяжении». «Прежде чем приступим к поиску подрядчика, урегулируем ряд земельных вопросов. С этой целью на часть земельных участков сейчас наложили публичный сервитут, который позволит нам привести в порядок не только саму улицу, но и заезды во дворы», — анонсировала пресс-служба горадминистрации. Проект капремонта предусматривает проезжую часть из асфальтобетона, велодорожку, тротуары с обеих сторон улицы, парковочные карманы.

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