Калининградские судебные приставы выдворили за границу гражданку Кубы

Калининградские судебные приставы выдворили за границу гражданку Кубы
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Миграционный вопрос

Служба судебных приставов Калининградской области на прошлой неделе выдворила за границу гражданку Кубы. Об этом сообщает пресс-служба регионального УФССП.

В релизе отмечается, что женщина прибыла в Россию, чтобы устроиться на работу гувернанткой, однако её обманули. Кубинку задержали в пограничной зоне Калининградской области без разрешительных документов, после чего депортировали из страны.

«С начала 2024 года сотрудники УФССП России по Калининградской области выдворили 130 человек. Среди них граждане Узбекистана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и другие», — сообщает пресс-служба ведомства.

В ноябре 2023 года на Балтийской косе задержали туриста из Великобритании из-за нарушения пограничного режима. Впоследствии его депортировали из России. Тогда же региональное УМВД отчиталось, что за весь год калининградские силовики заставили покинуть страну 575 мигрантов.

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