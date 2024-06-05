Калининградские судебные приставы выдворили за границу гражданку Кубы

Служба судебных приставов Калининградской области на прошлой неделе выдворила за границу гражданку Кубы. Об этом сообщает пресс-служба регионального УФССП.

В релизе отмечается, что женщина прибыла в Россию, чтобы устроиться на работу гувернанткой, однако её обманули. Кубинку задержали в пограничной зоне Калининградской области без разрешительных документов, после чего депортировали из страны.

«С начала 2024 года сотрудники УФССП России по Калининградской области выдворили 130 человек. Среди них граждане Узбекистана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и другие», — сообщает пресс-служба ведомства.