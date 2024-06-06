Власти не могут снести ДК в Багратионовске — в нем находится убежище

Власти Багратионовска объяснили, почему не могут приступить к благоустройству центральной городской площади. В комментариях на официальной странице «ВКонтакте» врио губернатора Алексея Беспрозванных представитель администрации муниципалитета опубликовал карту центральной городской площади и заявил, что на пути ее благоустройства стоит аварийный Дом культуры, который чиновники пока не имеют права снести.



«Уже разработали проект по демонтажу здания Дома культуры, так как его признали аварийным. Но, к сожалению, не можем пока приступить к работам, так как там есть защитное сооружение гражданской обороны, его надо снять с учёта, а это очень долгая работа. Поэтому сроков назвать, увы, не можем. Как только всё подготовим, начнём активно благоустраивать», — написал представитель администрации.

Отметим, что ранее глава администрации Багратионовского муниципального округа Максим Азов уже сообщал, что местные власти пытаются получить разрешение у МЧС на демонтаж аварийного ДК.

«На сегодняшний день мы несколько раз подавали документы на то, чтобы нам было разрешено демонтировать дом культуры старый, который находится на площади, — рассказывал Азов. — Он у нас аварийный объект, сейчас мы в процессе переговоров с федеральным МЧС, там есть ряд требований, которые мы должны устранить и удовлетворить все вопросы».

Азов добавил, что проектирование нового Дома культуры на 300 мест близится к завершению. Объект хотят построить в городском парке. Проект власти намерены реализовать через федеральную программу развития сельских территорий.