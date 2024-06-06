На Светлогорском направлении в ночь на 16 июня назначили дополнительный поезд

Из-за проведения в Пионерском благотворительного рок-фестиваля в ночь на 16 июня на светлогорском направлении будет назначен дополнительный пригородный поезд № 6732. Как сообщает пресс-служба Калининградской железной дороги, электропоезд «Ласточка» отправится со станции Светлогорск-2 16 июня в 1:58, а со станции Пионерский Курорт — в 2:15. На Южный вокзал поезд прибудет в 3:01 (предусмотрены все остановки).

Ранее ​​основательница калининградского благотворительного фонда «Верю в чудо» София Лагутинская сообщала «Новому Калининграду», что с предложением о проведении фестиваля «Рок ради жизни» (16+), который состоится в Пионерском 15 июня, к ней обратился лидер калининградской рок-группы Ч. К. Дмитрий Гусаров. Состав участников фестиваля был объявлен в конце марта.