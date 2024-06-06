На острове Канта нашли капитель с фасада Кнайпхофской ратуши (фото)

На острове Канта во время работ по благоустройству рабочие достали из земли камень прямоугольной формы, оказавшийся капителью с фасада Кнайпхофской ратуши. О находке «Новому Калининграду» сообщили в пресс-службе Кафедрального собора.
«Камень был обнаружен в процессе работ по благоустройству в юго-западной части острова, — рассказал о находке директор Кафедрального собора Григорий Хуциев. — Его почистили и поняли, что это часть капители с фасада Кнайпхофской ратуши. Дата, которую можно увидеть на камне — 13 июня, она отправляет нас ко времени объединения трех городов, Кнайпхофа, Лебенихта и Альтштадта, в 1724 году и появлению Кенигсберга».
По словам Хуциева, камень с соответствующим этикетажем вскоре появится в зоне экспозиции под открытым небом у Кафедрального собора.Ранее в ходе работ по благоустройству на острове Канта подрядчик наткнулся на подземное хранилище сберкасс Кёнигсберга. В пресс-службе Кафедрального собора заявили, что его намерены музеефицировать, но это станет возможным после завершения всех работ по благоустройству. Вскоре вход в подземелье засыпали.