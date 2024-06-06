«Ростех» поставил задачу «Балтике» вернуться в высший дивизион в следующем сезоне

«Ростех» поставил задачу «Балтике» вернуться в высший дивизион в следующем сезоне
Илья Мясников. Фото: Денис Шелеметьев / Новый Калининград
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«Ростех» продолжит поддерживать калининградский футбольный клуб «Балтика» при условии, что команда сможет за сезон вернуться в Российскую премьер-лигу. Об этом заявил журналистам после церемонии открытия Всероссийского летнего корпоративного спортивного фестиваля на «Ростех Арене» помощник генерального директора, куратор спортивного направления в госкорпорации Илья Мясников.

«Мы абсолютно точно рассчитывали остаться и закрепиться в РПЛ, и мы на том условии и входили в сотрудничество с футбольным клубом „Балтика“, в контракте прописали, что мы поддерживаем клуб РПЛ. Такая неудача постигла ФК „Балтика“, как вылет из РПЛ. При этом давайте признаем, что у нас суперрезультат для области — это выход в финал Кубка России, и это действительно стало большим праздником для города, для области», — отметил Мясников.

Он подчеркнул, что хотя по контракту «Ростех» имеет право разорвать отношения с «Балтикой», однако делать этого пока не планирует. «Мы подтвердили, что этот сезон мы поддержим клуб, финансирование останется в нужном объеме. И перед клубом поставлена задача — вернуться в элиту российского футбола с первого же захода, то есть в следующем году», — сказал Мясников.

Напомним, по итогам сезона «Балтика» заняла предпоследнее, 15 место в РПЛ и вылетела в Первую лигу, откуда поднялась в высший дивизион в мае 2023 года. 2 июня калининградцы проиграли петербургскому «Зениту» в финале Кубка России по футболу в московских «Лужниках» со счётом 1:2. После матча главный тренер команды Сергей Игнашевич заявил о своём уходе из клуба.

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