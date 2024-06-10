Конкурс на реконструкцию вокзала в Краснолесье планируют провести в июне

Конкурс на реконструкцию вокзала в Краснолесье планируют провести в июне
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
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Конкурс на реконструкцию вокзала в поселке Краснолесье Нестеровского района намерены объявить в июне этого года. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» сообщил глава администрации Нестеровского района Алексей Родин. По его словам, конкурсом заинтересовались не менее трех инвесторов.

«На данный момент участок, на котором стоит вокзал, относится к землям Гослесфонда, однако мы планируем сформировать участок для передачи его муниципалитету и в дальнейшем — для потребностей инвестора, — заявил Родин. — Сейчас активно готовимся к конкурсу. Планируем провести его уже в этом месяце».

Ранее Родин пояснял, что здание железнодорожного вокзала в Краснолесье находится в региональной собственности, однако оно «передано в безвозмездное пользование администрации Нестеровского муниципального округа».

В начале весны этого года было известно лишь о двух инвесторах, планирующих заняться реконструкцией вокзала. Это калининградец Александр Медведев, уже публиковавший свои эскизы, и директор туристического комплекса FridayCenter Сергей Свердлов, известный по организации региональных веломаршрутов, испытанием которых занимался в том числе экс-губернатор Антон Алиханов. Имена остальных интересантов Родин не раскрыл.

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