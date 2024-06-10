Правительство области планирует закупить семь беспилотников на 9 млн рублей

Власти Калининградской области планируют приобрести 7 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на 9 млн рублей. Об этом на заседании областного правительства в понедельник, 10 июня, заявила министр экономического развития, промышленности и торговли Вероника Лесикова.

Лесикова пояснила, что закупка планируется в два года: в 2024 власти рассчитывают приобрести 6 дронов, в 2025 — один. На это из федерального бюджета региону выделяют 9 млн рублей. Договор на поставку подписан между Минпромторгом РФ и министерством природных ресурсов Калининградской области.

«В рамках этого соглашения, в рамках регионального проекта, планируется приобретение <...> для выполнения мероприятий по лесопожарному мониторингу и тушению лесных пожаров», — добавила Лесикова. Врио губернатора Алексей Беспрозванных назвал эти деньги «маленькими для такого важного направления».

Помимо этого, министр экономразвития отметила, что областное минобразования планирует участвовать в конкурсе на получение в 2025 году субсидии на оснащение оборудованием школ «для реализации образовательных процессов в сфере разработки, производства и эксплуатации беспилотных авиасистем».

Ранее сообщалось, что в предмет «Труд» в российских школах планируют включить модуль, посвящённый технологиям беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). В феврале Калининградская область заняла шестую строчку рейтинга по закупкам беспилотных летательных аппаратов для школ в 2023 году. Согласно данным поисково-аналитической системы по управлению тендерами «Тендерплан», подготовленным для «Ведомостей», в указанный период для закупки БПЛА регион провёл 7 тендеров на сумму 31,1 млн рублей. К примеру, в июне для нового корпуса школы № 50 на Каштановой аллее был закуплен образовательный аэромодуль изучения технологий БПЛА, в который вошли комплект для разработки дронов различного типа и набор для их изучения стоимостью 9,4 и 7,6 млн рублей соответственно. В феврале 2024 года закупку полигона для БПЛА провёл 23 лицей — «для создания детских технопарков „Кванториум“ в рамках реализации федерального проекта „Современная школа“ национального проекта „Образование“ в 2024 году». Стоимость контракта — 85 тыс. рублей.