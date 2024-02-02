В предмет «Труд» в российских школах собираются включить модуль технологий БПЛА

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В российских школах в программу предмета «Труд (технология)» планируют включить модуль, посвящённый технологиям беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на замминистра просвещения РФ Татьяну Васильеву.

«Управление БПЛА — это всё, что связано с необходимыми навыками для подготовки к несению военной службы и защиты Родины, это всё, что связано с технологиями в сельском хозяйстве, и в транспорте, и в доставке, и в логистике. Поэтому этому модулю — отдельное внимание, отдельное содержание, отдельное материально-техническое обеспечение», — заявила Васильева.

Также в рамках «Труда» серьёзно усилен модуль черчения и графической грамоты, отметила Васильева. «Черчение и всё, что с ним связано, усилено, получает дополнительные часы и дополнительное содержание, в программе это будет отражено, и самое главное — получает связку с профориентацией и миром профессий», — добавила она.

В декабре президент России Владимир Путин подписал изменения в закон «Об образовании в РФ», согласно которым учебный предмет «Труд (технология)» становится обязательным с 1 сентября 2024 года.

В августе 2023 года СМИ сообщали о том, что школьников планируют обучать противодействию боевым дронам в рамках начальной военной подготовки (НВП).

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