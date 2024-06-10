На субсидирование авиабилетов в Калининград выделили ещё 675 млн рублей

На субсидирование авиабилетов для жителей и студентов Калининградской области дополнительно направили ещё 675 млн рублей. Об этом в понедельник, 10 июня, на встрече с врио губернатором региона Алексеем Беспрозванных заявил министр транспорта Российской Федерации Роман Старовойт
«Мы изыскали дополнительные возможности, и более 675 млн рублей направили на эти цели. Сегодня с 08:30 утра начались продажи дополнительных пакетов льготных билетов», — подчеркнул Старовойт и дополнил, что при нём женщина в кассе «Аэрофлота» купила билет в Санкт-Петербург за 3,5 тыс. рублей.
Он также отметил, что калининградский аэропорт нуждается в расширении. Нынешние мощности воздушной гавани рассчитаны на 5 млн человек в год, и ежегодный показатель, по мнению министра, уже приближается к этой цифре. Сейчас власти договорились о проектировании новой рулёжной дорожки и расширения терминала аэровокзала, чтобы увеличить годовой пассажирооборот до 7 млн человек.Ранее и.о. губернатора Калининградской области Алексей Беспрозванных заявлял, что на субсидирование авиабилетом может потребоваться до миллиарда рублей. На прошлой неделе стало известно, что для жителей региона осталось около 4000 льготных билетов. Программа субсидирования авиаперелетов для жителей Калининградской области начала действовать с 1 мая. Из пояснений перевозчиков следует, что один пассажир может купить четыре билета «в одну сторону», два билета «туда-обратно» или два билета «в одну сторону» и один «туда-обратно».