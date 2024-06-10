На субсидирование авиабилетов в Калининград выделили ещё 675 млн рублей

На субсидирование авиабилетов для жителей и студентов Калининградской области дополнительно направили ещё 675 млн рублей. Об этом в понедельник, 10 июня, на встрече с врио губернатором региона Алексеем Беспрозванных заявил министр транспорта Российской Федерации Роман Старовойт

«Мы изыскали дополнительные возможности, и более 675 млн рублей направили на эти цели. Сегодня с 08:30 утра начались продажи дополнительных пакетов льготных билетов», — подчеркнул Старовойт и дополнил, что при нём женщина в кассе «Аэрофлота» купила билет в Санкт-Петербург за 3,5 тыс. рублей.

Он также отметил, что калининградский аэропорт нуждается в расширении. Нынешние мощности воздушной гавани рассчитаны на 5 млн человек в год, и ежегодный показатель, по мнению министра, уже приближается к этой цифре. Сейчас власти договорились о проектировании новой рулёжной дорожки и расширения терминала аэровокзала, чтобы увеличить годовой пассажирооборот до 7 млн человек.