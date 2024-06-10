На субсидирование авиабилетов в Калининград выделили ещё 675 млн рублей

На субсидирование авиабилетов в Калининград выделили ещё 675 млн рублей
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Авиаперевозки

На субсидирование авиабилетов для жителей и студентов Калининградской области дополнительно направили ещё 675 млн рублей. Об этом в понедельник, 10 июня, на встрече с врио губернатором региона Алексеем Беспрозванных заявил министр транспорта Российской Федерации Роман Старовойт

«Мы изыскали дополнительные возможности, и более 675 млн рублей направили на эти цели. Сегодня с 08:30 утра начались продажи дополнительных пакетов льготных билетов», — подчеркнул Старовойт и дополнил, что при нём женщина в кассе «Аэрофлота» купила билет в Санкт-Петербург за 3,5 тыс. рублей.

Он также отметил, что калининградский аэропорт нуждается в расширении. Нынешние мощности воздушной гавани рассчитаны на 5 млн человек в год, и ежегодный показатель, по мнению министра, уже приближается к этой цифре. Сейчас власти договорились о проектировании новой рулёжной дорожки и расширения терминала аэровокзала, чтобы увеличить годовой пассажирооборот до 7 млн человек.

Ранее и.о. губернатора Калининградской области Алексей Беспрозванных заявлял, что на субсидирование авиабилетом может потребоваться до миллиарда рублей. На прошлой неделе стало известно, что для жителей региона осталось около 4000 льготных билетов. Программа субсидирования авиаперелетов для жителей Калининградской области начала действовать с 1 мая. Из пояснений перевозчиков следует, что один пассажир может купить четыре билета «в одну сторону», два билета «туда-обратно» или два билета «в одну сторону» и один «туда-обратно».

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter