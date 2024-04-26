Лотерея без правил: как калининградцы пытаются найти льготные авиабилеты

С 1 мая для жителей Калининградской области должна была заработать программа субсидирования авиаперелетов. Власти анонсировали продажи в кассах и онлайн, проинформировав, что на льготы по обновленной программе осталось примерно 170-180 миллионов рублей. На деле же оформить субсидируемые поездки в первые дни оказалось возможно только офлайн. Для этого потребовалось провести несколько часов в очереди к авиакассе или агенту. Лишь 3 мая у одного из перевозчиков появилась возможность оформления билетов на сайте. Рассказываем, как работает калининградская льготная программа.

Офлайн и без студентов

Всеобщие авиасубсидии жителям Калининградской области пообещали в начале года. Переформатированием программы, которая до этого распространялась на отдельные категории путешественников (в том числе из других регионов РФ), занялись после того, как на инициативу региональных властей отреагировал президент Владимир Путин. Вопрос рассмотрели на совещании по социально-экономическому развитию Калининградской области, а в конце марта он вошел в список поручений по итогам визита главы государства в регион, опубликованный на сайте Кремля.

В документе говорится, в частности, что власти должны расширить «категорию лиц», которые могут пользоваться авиасубсидиями, включив в нее калининградцев, и предусмотреть для этих целей федеральное финансирование. Каким именно должно быть финансирование, не указано. В министерстве транспорта РФ и областном правительстве конкретную цифру назвать тоже не смогли.

«С учетом того, что раньше этой субсидией могли пользоваться все жители нашей страны, то есть в том числе туристы, например, а сейчас, соответственно, они из этой программы выпадают, скорее всего, число людей, пользующихся субсидией, принципиально не изменится», — заявлял «Новому Калининграду» в апреле начальник пресс-службы областного правительства Дмитрий Лысков. В Минтрансе туманно поясняли, что «финансирование системы субсидирования будет осуществляться в рамках выделенных бюджетных ассигнований».

В день запуска программы, 1 мая, в Калининграде наблюдались длинные очереди к авиакассам. На сайтах перевозчиков билеты оказались недоступны, при этом, согласно данным областных властей, компании «подтвердили готовность продавать льготные билеты в своих приложениях и на сайтах». В обновленной программе субсидирования участвуют «Аэрофлот», «Уральские авиалинии» и «Смартавиа». По решению властей спецтарифы должны быть предусмотрены на рейсах из Калининграда в Москву и Санкт-Петербург (выполняет «Аэрофлот» по стоимости 3800 и 3500 рублей соответственно), город Жуковский Московской области и Екатеринбург («Уральские авиалинии» — 3800 и 8500 рублей), Мурманск и Архангельск («Смартавиа» — 6000 и 5500 рублей).

Подробной информации о том, как будет работать система продажи льготных билетов, жителям заблаговременно не предоставили. Не появилось и уточнений о субсидиях для иногородних студентов вузов — их в правительстве пообещали «разместить дополнительно». Из трех авиакомпаний своевременным информированием о новой программе озаботился только «Аэрофлот». Перевозчик предупредил, что онлайн-продажи с 1 мая не откроются и билеты будут доступны только в кассах и у агентов, список которых привел на сайте. «Продажа субсидируемых билетов для студентов (очная форма) высших учебных заведений Калининградской области будет открыта позднее. В настоящее время авиакомпания ожидает от местных органов самоуправления форму документа, подтверждающего статус учащегося данного региона», — проинформировали в «Аэрофлоте».

По той же причине продажи льготных билетов для студентов пока не открыла и компания «Смартавиа». «В законодательном акте на текущий момент сказано: „Оформление билетов учащемуся очной формы обучения высшего учебного заведения, расположенного на территории Калининградской области, осуществляется при предъявлении документа установленного образца“. Данный образец документа должен быть направлен авиакомпании от администрации, правительства Калининградской области или иного другого государственного органа, регламентирующего данное условие. После его получения авиакомпания сможет открыть продажи и для этой категории пассажиров», — пояснили в пресс-службе «Смартавиа» в ответ на запрос «Нового Калининграда».





На май билетов нет

Накануне в областном правительстве заверили, что 2 мая возможность оформить поездку по субсидии появится на сайтах двух перевозчиков: «Аэрофлота» и «Уральских авиалиний». Однако на горячей линии екатеринбургской компании сообщают, что льготные билеты планируется продавать только до Екатеринбурга (областные власти также заявляли о полетах в город Жуковский Московской области) и только в кассах либо посредством бронирования по телефону линии. В пресс-службе «Уральских авиалиний» на запрос «Нового Калининграда» о деталях запуска обновленной программы на момент публикации не ответили.

На горячей линии «Аэрофлота» сообщают, что субсидированные билеты для жителей Калининградской области на сайте компании начали продавать с 3 мая. Их можно найти в разделе «Спецпредложения», в котором нужно выбрать категорию «Субсидированные перевозки», где среди доступных программ есть Калининградская область. На май льготных билетов уже нет в наличии, на июнь покупка пока возможна. Для этого потребуется загрузить сканы титульного листа паспорта и страницы с пропиской. На проверку документов отводится до пяти дней, после чего у покупателя есть два дня на оплату. Билеты «Смартавиа» доступны только в офисах и у агентов, перечисленных по ссылке на сайте перевозчика.





Скриншот с сайта «Аэрофлота»

В авиакассах калининградцам тоже сообщают, что льготных билетов до Москвы и Санкт-Петербурга по «калининградской программе» на май уже нет, и предлагают немногочисленные варианты на июнь. Агенты рекомендуют клиентам самостоятельно бронировать места по телефонам горячих линий для последующего оформления, но эта услуга — платная.

Официальной информации об ограничениях по продажам льготных билетов на одного человека ни до, ни после запуска программы не появилось. Из пояснений перевозчиков следует, что один пассажир может купить четыре билета «в одну сторону», два билета «туда-обратно» или два билета «в одну сторону» и один «туда-обратно». В пресс-службе авиакомпании «Смартавиа» «Новому Калининграду» сообщили, что количество мест и период вылетов «ограничены по причине сокращения объемов финансирования в 2024 году».

На момент открытия продаж 1 мая по калининградской программе было выделено в общей сложности 30 тысяч льготных билетов. Будут ли их «добавлять» в течение года, неизвестно. Губернатор Антон Алиханов в конце апреля заявлял, что власти обратились к федеральному центру с заявками о дополнительном финансировании программы субсидирования билетов в надежде получить часть средств от экономии на авиасубсидиях в целом по России.

Текст: Елена Калугина, Иван Марков, фото: Виталий Невар, видео: Иван Марков / Новый Калининград