Патриарх Кирилл заявил, что Калининградская область постепенно вымирает

Патриарх Кирилл заявил, что Калининградская область постепенно вымирает
Фото: Алексей Милованов / Новый Калининград
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Демографическая ситуация в Калининградской области тяжёлая, население региона постепенно вымирает. Об этом заявил патриарх Кирилл на собрании духовенства Калининградской митрополии. Текст выступления опубликован на официальном сайте Русской православной церкви.

Патриарх отметил, что в 2023 году в регионе смертность превысила рождаемость на 4 тыс. человек: умерло 11 028 человек, родилось — 7020.

«Вымирает Калининградская область. А если не остановить эту тенденцию, то ведь всё обычно развивается в геометрической прогрессии. Для Калининградской области потеря населения — это геополитическая проблема, потому что наша область — это эксклав, окруженный, в том числе, недоброжелательно относящимися к России государствами», — заявил Кирилл.

При этом, по мнению патриарха, власти региона ведут правильную политику по улучшению демографии области. Кирилл особое внимание уделил абортам и подчеркнул, что в Калининграде 13 из 20 клиник отказались от проведения процедуры по искусственному прерыванию беременности.

В 2023 году в Калининградской области продолжилась тенденция к снижению рождаемости. Количество появившихся на свет детей на 9,4% меньше, чем в 2022 году, и на 16,5% меньше, чем в 2021-м. В то же время в регионе увеличивается общее количество детей и семей с детьми. Рост общей численности по-прежнему достигается посредством миграции.

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