В Малиновке разрешили вырубить 96 деревьев для строительства апартаментов

Скриншот публичной кадастровой карты

В посёлке Малиновка разрешили вырубить 96 деревьев для строительства комплекса апартаментов. Соответствующая информация размещена на сайте администрации Зеленоградского муниципального округа.



Разрешение выдано предпринимателю Татьяне Моториной 10 июня и действует до конца 2038 года. Вырубка запланирована на земельном участке с кадастровым номером 39:05:010211:183 площадью 10 тыс. кв. метров. Сносу подлежат 94 ивы и две ольхи.

Проектом компенсационного озеленения предусмотрена посадка 77 деревьев на том же участке. Речь о 67 грабах и десяти клёнах. Стоимость компенсационного озеленения — порядка 950 тыс. рублей.

Разрешение на строительство апартаментов было выдано предпринимателю в январе 2024 года. Тогда сообщалось о том, что комплекс будет двухэтажным. В приложенных к порубочному билету документах указанное количество надземных этажей — пять. Общая площадь здания — 21165 кв. метров. Разрешение на строительство действует до конца 2038 года.

На соседнем участке с кадастровым номером 39:05:000000:2779 компания «Мосинжиниринг» обустраивала крупную парковку.