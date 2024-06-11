КЖД уточнила график движения пригородных поездов в День России

В День России, 12 июня, пригородные поезда на Калининградской железной дороге будут ходить по расписанию выходного и праздничного дня. Об этом сообщила пресс-служба КЖД.

На Светлогорском и Зеленоградском направлениях электропоездами «Ласточка» будет выполнено 46 рейсов, что на 8 больше чем в рабочие дни. Также в этот день будут курсировать пригородные поезда по маршрутам Калининград — Железнодорожный, Калининград — Краснолесье и пригородный поезд из Советска в Калининград (отправление со станции Советск в 18:05, прибытие на Южный вокзал в 20:33).

Всю актуальную информацию о расписании поездов пригородного сообщения можно узнать на сайте АО «КППК», а также в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».