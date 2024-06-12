Реконструкция берегозащитных сооружений у санатория «Янтарный берег» завершена (фото)

«Балтберегозащита» завершила реконструкцию берегозащитных сооружений у санатория «Янтарный берег» в Светлогорске. Об этом сообщается на странице учреждения «ВКонтакте».

«Общая протяженность волногасящей бермы из средне- и крупногабаритного камня объёмом более 25 тысяч кубических метров с учетом торцевых участков составила 487 метров. Теперь берегозащитное сооружение надёжно защищает от размыва во время штормовых явлений основание абразионно-оползневого склона напротив санатория „Янтарный берег“», — говорится в сообщении «Балтберегозащиты».

В то же время в учреждении отметили, что «в этом месте продолжается обустройство временных защитных сооружений для строительной площадки и временной технологической дороги, необходимых для строительства другого объекта берегозащиты — пляжеудерживающих волноломов и бун».

Напомним, пляж в Светлогорске планируют искусственно расширить до 70 метров на протяжении 4,5 километров в течение 2025-2027 годов. Стоимость реализации всех этапов проекта в ценах на четвертый квартал 2021 года оценивалась в 9,5 млрд рублей.