Черняховская епархия получила президентский грант на создание «Родного радио»

Черняховская епархия РПЦ получила президентский грант на реализацию проекта по созданию на востоке Калининградской области радиостанции. Информация об этом размещена на сайте фондкультурныхинициатив.рф.

Согласно опубликованным данным, размер гранта — более 5,5 млн рублей. Еще 4,3 млн должно составить софинансирование. Сроки реализации проекта: 01.07.2024 — 31.12.2025. Цель: создание местной некомерческой просветительской радиостанции «Черняховск ФМ» с вещанием в восточной части Калининградской области.

«Суть проекта „Радио Черняховск ФМ — Родное радио“ — это создание на востоке Калининградской области радиостанции, которая будет транслировать программы, <...>посвященные нашей малой родине, городу Черняховску и его ближайшим городам-соседям. <...> Просвещение невозможно без культуры, а культура России неразрывно связана с историей православия», — говорится в обосновании проекта.