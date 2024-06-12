Черняховская епархия получила президентский грант на создание «Родного радио»

Все новости по теме: РПЦ

Черняховская епархия РПЦ получила президентский грант на реализацию проекта по созданию на востоке Калининградской области радиостанции. Информация об этом размещена на сайте фондкультурныхинициатив.рф.

Согласно опубликованным данным, размер гранта — более 5,5 млн рублей. Еще 4,3 млн должно составить софинансирование. Сроки реализации проекта: 01.07.2024 — 31.12.2025. Цель: создание местной некомерческой просветительской радиостанции «Черняховск ФМ» с вещанием в восточной части Калининградской области.

«Суть проекта „Радио Черняховск ФМ — Родное радио“ — это создание на востоке Калининградской области радиостанции, которая будет транслировать программы, <...>посвященные нашей малой родине, городу Черняховску и его ближайшим городам-соседям. <...> Просвещение невозможно без культуры, а культура России неразрывно связана с историей православия», — говорится в обосновании проекта.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter