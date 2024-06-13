Часть променада в Пионерском закрыли из-за аварийного состояния

В Пионерском закрыли проход по променаду в районе резиденции президента РФ. Об этом сообщили очевидцы на странице Пионерского городского округа «ВКонтакте».

«Уважаемая администрация, почему закрыт променад, мы в такой чудесный праздник приехали всей семьей погулять, а на встретил забор. Никаких надписей дошли и развернулись назад», — написала в комментариях под постом с поздравдением с Днем России жительница региона Татьяна. Аналогичный вопрос был задан еще в одном комментарии.

Власти Пионерского отреагировали на претензии: «В связи с тем, что в конструктиве променада есть серьезные разрушения и передвижение по нему может быть опасно для здоровья и жизни людей, собственник перекрыл проход по берегозащитному сооружению. На ограждении было вывешено объявление о том, что участок променада в аварийном состоянии. Вероятно, кто-то из хулиганских побуждений сорвал объявление. Мы попросим, чтобы собственник обновил информационную табличку. По нашей информации, ремонт променада планируют провести в 2025–2026 годах».

Напомним, в начале мая стало известно, что на променаде в Пионерском, в районе госрезиденции, проржавело и обрушилось в сторону пляжа полтора десятка метров металлических перил. Аварийный участок был перегорожен сигнальной лентой.

