Ермак: променад у госрезиденции в Пионерском в этом году будет закрыт

Ермак: променад у госрезиденции в Пионерском в этом году будет закрыт
Фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»
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Променад у государственной резиденции в Пионерском в этом году не откроют для отдыхающих, сообщил министр по культуре и туризму Андрей Ермак во время прямого эфира «ВКонтакте».

По его словам, работы проводят не областные и муниципальные власти, а сама государственная резиденция. «Насколько я знаю, их планируется завершить через пару лет. Точно сказать не могу. Но в этом году променад точно не будет открыт», — сказал Ермак.

Напомним, проход по променаду в районе государственной резиденции в Пионерском закрыли год назад. Администрация муниципалитета сообщила, что это произошло из-за того, что «в конструктиве променада есть серьезные разрушения и передвижение по нему может быть опасно для здоровья и жизни людей». На ограждении было вывешено объявление о том, что участок променада в аварийном состоянии. По информации администрации, ремонт планировалось провести в 2025–2026 годах.

В начале мая 2024 года стало известно, что на променаде в Пионерском, в районе госрезиденции, проржавело и обрушилось в сторону пляжа полтора десятка метров металлических перил. Аварийный участок был перегорожен сигнальной лентой.

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