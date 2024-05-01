На променаде у госрезиденции в Пионерском обрушилось несколько метров перил (фото)

На променаде в Пионерском, в районе госрезиденции, проржавело и обрушилось в сторону пляжа полтора десятка метров металлических перил. Как передает корреспондент «Нового Калининграда», аварийный участок перегорожен сигнальной лентой.



«Всего перекрыто около двухсот метров променада, однако туристов очень много, и запрет большая часть из них нарушает, — сообщает очевидец. — Хорошо видно, что проржавели основания стоек перил, сами они все еще лежат на пляже».

Фото: Алла Сумарокова / Новый Калининград

Отметим, что в октябре прошлого года после прохождения циклона «Патрик» сотрудниками «Балтберегозащиты» в Пионерском были зафиксированы «локальные повреждения нижних ступеней и перил лестничных спусков на променадах напротив детского санатория и государственного комплекса „Янтарь“, а также на лестничном спуске в Заостровье». Подобные повреждения фиксировались и после зимних штормов.