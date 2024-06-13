Корпус-шар Музея Мирового океана «Планета Океан» готов на 70%

Строительство нового здания для Музея Мирового океана завершено на 70%. Во всех 29 аквариумах музея проведены гидроиспытания и смонтированы системы жизнеобеспечения, сообщает ППК «Единый заказчик в сфере строительства» со ссылкой на вице-премьера Правительства РФ Марата Хуснуллина.



«Сейчас специалисты украшают аквариумы декорациями в зависимости от привычной среды для жизни их будущих обитателей. Всего в новом корпусе площадью 10 тыс. кв. м будет работать восемь тематических зон, среди которых Лаборатории Балтийского моря, жизни, воды и воздуха, технологий, космоса, земли, климата и др. Во многих из них уже полностью выполнена чистовая отделка», — сказал Хуснуллин.

В новом корпусе установлены два самых больших аквариума объемом 706,4 и 224,6 куб. м. Один из них имеет глубину более 8 метров, сквозь другой проходит тоннель, изготовленный из специального акрилового стекла. Общий объем всех 29 аквариумов для содержания рыб и других морских обитателей составляет более 1,1 тыс. куб. м.

По словам вице-премьера, также завершены все строительно-монтажные работы в лекционном зале, рассчитанном на 140 человек. В помещении смонтированы 3D-панели с рельефным узором, похожими на рисунок песчаных волн. Кроме того, одна из стен будет использоваться как экран, когда на нее будет проецироваться изображение.

Министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин пообещал, что на прилегающей территории нового корпуса появится современная зона отдыха для посетителей музея, в том числе, зона «Метеоплощадка» и детская площадка. «Объединяющим элементом благоустройства станет фонтан, который будет гармонично сочетаться с архитектурой всего здания», — сказал Файзуллин.

В конце мая Публично-правовая компания «Единый заказчик в сфере строительства» выделила ещё 385 млн рублей на строительство корпуса-шара Музея Мирового океана. Источник финансирования — федеральный бюджет.

«Планету Океан» планировали построить к Чемпионату мира по футболу в 2018 году, однако сроки сдачи объекта неоднократно переносились. Последний раз сроком завершения строительства «Планеты Океан» назывался декабрь 2024 года.

С 2021 года заказчиком нового корпуса музея выступает подведомственная федеральному Минстрою публично-правовая компания «Единый заказчик в сфере строительства». Работы ведет московская компания «СтройМонолитСервис». Музей Мирового океана выступает выгодополучателем.