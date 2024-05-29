На корпус-шар Музея Мирового океана выделили ещё 385 млн рублей

Публично-правовая компания «Единый заказчик в сфере строительства» выделила ещё 385 млн рублей на строительство корпуса-шара Музея Мирового океана в Калининграде. Источник финансирования — федеральный бюджет. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.



Заявки на участие в торгах принимают до 17 июня. Итоги аукциона по определению подрядчика планируют подвести 20 июня. Контракт необходимо исполнить до 15 ноября 2024 года.

В перечне работ устройство внутренних слаботочных систем, поставка и монтаж технологического оборудования, пусконаладочные работы. Как сообщала руководитель Дирекции по строительству уникальных объектов публично-правовой компании «Единый заказчик» Наталья Зарубина, сложности со строительством корпуса-шара Музея Мирового океана «Планета Океан» связаны с географическим положением объекта.

«Планету Океан» планировали построить к Чемпионату мира по футболу в 2018 году, однако сроки сдачи объекта неоднократно переносились. Последний раз сроком завершения строительства «Планеты Океан» назывался декабрь 2024 года. С 2021 года заказчиком нового корпуса музея выступает подведомственная федеральному Минстрою публично-правовая компания «Единый заказчик в сфере строительства». Работы ведет московская компания «СтройМонолитСервис». Музей Мирового океана выступает выгодополучателем.