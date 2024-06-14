Курс на тепло: в Калининградской области в выходные ожидается +24°С

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Жителей региона ждут теплые выходные, в субботу и воскресенье в Калининградской области ожидается до +24°С, сообщает телеграм-канал «Погода и метеоявления в Калининградской области».

В субботу ночью в регионе ожидается +8...+12°С (на побережье — теплее, на остальной части региона — прохладнее), днем по области +22...+24°С, облачно с прояснениями и без существенных осадков. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.

В воскресенье ночью +14...+17°С, днем на побережье и западе региона +17...+21°С, в Калининграде около +19...+24°С, в восточной и центральной части региона до +24...+26°С, облачно с прояснениями. Вероятны периодические дожди с вероятностью гроз преимущественно в западной и центральной частях области (Багратионовский, Зеленоградский, Гурьевский, Гвардейский, Полесский р-ны). Ветер переменный с юго-восточного на западный и северо-западный, 4-9 м/с.

«Протянувшийся гребень Азорского антициклона над востоком Европы „перекроет“ доступ атлантическому холоду, вследствие чего температурный фон существенно подрастет уже с субботы, — отмечают синоптики. — Впрочем, в воскресенье над регионом установится атмосферный фронт, „разделяющий“ температурный фон на более прохладный в западной части региона и более теплый на востоке — контраст может составить около 4-7°С. В целом же период прохлады к выходным закончится, периодические осадки стоит ожидать в пятницу и воскресенье».

К середине следующей недели синоптики прогнозируют 30-градусную жару.

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