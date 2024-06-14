Росимущество требует убрать прибрежные кафе в Янтарном

Территориальное управление федерального агентства по управлению государственным имуществом подало иск в Арбитражный суд Калининградской области к администрации Янтарного городского округа и 20 предпринимателям с требованием освободить часть прибрежной территории от кафе. Материалы дела размещены на информационном ресурсе «Картотека арбитражных дел».



Речь о земельном участке с кадастровым номером 39:22:000000:13 площадью более 38 гектаров (пальмникенское месторождение). Его кадастровая стоимость — 94,5 млн рублей. По документам земля, находящаяся в федеральной собственности, предназначена под карьер по добыче янтаря.

Первоначально иск был подан и к «Калининградскому янтарному комбинату», но позже его вывели из числа ответчиков и привлекли к участию в деле в качестве третьего лица. Кроме того, суд выделил в отдельное производство требования к предпринимателю Андрею Фишеровичу, призванному на военную службу по мобилизации в ряды Вооруженных Сил РФ с 29 сентября 2022 года. Следующее заседание суда состоится 17 июня.

В «Калининградском янтарном комбинате» «Новому Калининграду» сообщили, что не дают комментариев, пока идёт процесс.

Согласно данным Росгеолфонда, месторождение янтаря «Пальмникенское, Пляжевый участок» было поставлено на учёт в 2016 году. По геометке на сайте Росгеолфонда, месторождение попадает на территорию городского пляжа. Однако в пояснении Росгеолфонда говорится, что речь идёт об «искусственном пляже Балтийского моря от пос. Синявино на север до мыса Песчаный на юг».

«Комбинат пытался разрабатывать „линзу“. Обнесли часть пляжа забором, полгода побурили и прекратили, из-за того что мелкая фракция шла. Пока дальнейших планов вести разработки в пляжной зоне у комбината нет. По крайней мере, не озвучивали», — сообщал «Новому Калининграду» глава экс-администрации Янтарного Алексей Заливатский в 2019 году.



